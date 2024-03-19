Путин заявил о поощрении Западом трансграничных террористических группировок

Путин: Запад регулярно поддерживал трансграничные террористические группировки

Запад регулярно поддерживал трансграничные террористические группировки в борьбе против России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер также добавил, что западные державы пытаются подорвать развитие России. Он подчеркнул, что необходима системная работа по всем направлениям.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин планирует совершить несколько визитов и контактов на высшем уровне. Он подчеркнул, что информация о встречах поступит по мере их приближения.