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11:46, 19 марта 2024Из жизни

Рыбаки стали миллионерами благодаря редкому улову

В Пакистане рыболовы поймали 300 горбылей на миллионы рупий

Фото: Unsplash

В Пакистане рыбаки поймали сотни обыкновенных серебристых горбылей на миллионы рупий. Об этом сообщает Minute Mirror.

Удача улыбнулась рыболовам из деревни Харо Чан в провинции Синд. Ханиф Катияр с командой вышел в море на обычный лов, когда в их сети попали сразу более 300 крупных горбылей. Эта рыба довольно редка для региона и очень ценится не только за мясо, но и за внутренние органы.

По словам местного журналиста Камаля Шаха, улов имеет огромную ценность, а Катияр с коллегами скоро станут миллионерами. В частности, плавательный пузырь горбылей очень ценится в китайской традиционной медицине, а также считается деликатесом.

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При этом в пакистанском отделении Всемирного фонда дикой природы отметили, что обыкновенного серебристого горбыля в водах страны становится все меньше в последние годы из-за увеличивающихся объемов добычи.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки из штата Одиша поймали редчайших рыб и разбогатели, продав их за 100 тысяч рупий. Им удалось поймать в устье реки Дхамара семь рыб, которых местные жители называют Solapatia.

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      Никита Савин
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