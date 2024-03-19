Раскрыта причина отсутствия SHAMAN на концерте с Путиным

Продюсер Рудченко: SHAMAN пропустил концерт с Путиным из-за плотного графика

Причину отсутствия исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на концерте по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией раскрыл продюсер Павел Рудченко. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам Рудченко, певец мог пропустить мероприятие с президентом Владимиром Путиным на Красной площади из-за плотного графика. «Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — пояснил он.

Продюсер также отметил, что пиар-команда SHAMAN могла отказаться от выступления, «чтобы не замылить глаза». Рудченко подчеркнул, что артист участвует практически во всех патриотических мероприятиях.

Ранее в Госдуме предложили добавить в школьный курс музыки песни SHAMAN.