В школьный курс музыки могут добавить песни SHAMAN

Депутат Колунов предложил добавить песни SHAMAN в школьный курс музыки

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил добавить в школьный курс музыки песни российских исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Его слова приводит «Парламентская газета».

Колунов сообщил, что соответствующее обращение направлено министру просвещения России Сергею Кравцову. «Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации», — пояснил он.

В ответе Минпросвещения говорится, что ведомство «готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету "Музыка" песнями патриотической направленности современных авторов».

Депутат заявил, что изучение современных патриотических песен, в том числе созданных после начала СВО, привьет детям чувство любви к родной стране. «SHAMAN, группа "Любэ", Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах. Это песни, наполненные любовью к Родине», — заключил он.

Ранее SHAMAN возглавил рейтинг самых популярных отечественных звезд, составленный «Комсомольской правдой».