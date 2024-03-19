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09:23, 19 марта 2024Силовые структуры

Расправившаяся шесть лет назад с сожителем россиянка попала под суд

В Уфе осудят женщину, забившую битой сожителя в 2018 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе суд рассмотрит дело 42-летней местной жительницы, расправившейся с 38-летним сожителем шесть лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 ноября 2023 года в полицию пришла сестра фигурантки и рассказала, что ее родственница расправилась с сожителем. Правоохранители стали проверять эту информацию и поняли, что о потерпевшем действительно ничего не известно с 2018 года. Но, так как он никогда не общался с родными, криминальный характер его исчезновения никто не предполагал.

Вскоре силовики нашли свидетелей преступления. Бывший муж россиянки признался, что прятал тело. А в ходе проверки его показаний был найден и сам потерпевший. Выяснилось, что в июне 2018 года в СНТ «Локомотив» женщина поссорилась с сожителем и ударила его битой по голове. Тот не выжил. На шум пришел экс-супруг обвиняемой, который жил по соседству. Он и дядя фигурантки помогли избавиться от улик.

Теперь в отношении женщины возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что житель Казани Радик Тагиров, обвиняемый в расправах над 31 пожилой женщиной, выступит в суде с последним словом во вторник, 19 марта.

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      Екатерина Кашурникова
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