Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 19 марта 2024Силовые структуры

Расправившийся с мужчиной из мести россиянин получил 11 лет колонии

Житель Новосибирска получил 11 лет колонии за убийство из мести

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил местного жителя Сергея Олейника к 11 годам колонии за жестокую расправу над мужчиной в 2021 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Олейник рассказал в зале суда, что расправился с Андреем Тырышкиным, выстрелив ему в голову из обреза. Преступление было совершено из мести. Тырышкин якобы угрожал знакомой Олейника и требовал у нее деньги. Суд обязал Олейника выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье Тырышкина.

Преступление было совершено 18 июня 2021 года в поселке Новосибирской области. Соседи рассказали, что видели, как вечером к дому Тырышкина подъехал неизвестный автомобиль. Камеры видеонаблюдения показали, что в дом мужчины зашли четверо. Один из них нес в руках оружие, похожее на обрез. Они вытолкали Тырышкина на улицу, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя пару месяцев правоохранители обнаружили его тело.

Сестра Тырышкина получила тело брата без головы. Позже выяснилось, что голова была необходима следствию в качестве вещественного доказательства. Женщина рассказала, что опознать брата родственники смогли только по ногам. Полицейские обещали передать голову родственникам после оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что суд в Башкортостане арестовал 30-летнего жителя Зианчуринского района, который подозревается в избиении своей 85-летней бабушки и помещении ее тела в морозильную камеру.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Путин сравнил заявления западных спецслужб с шантажом

      Сотрудник отеля пришел убрать комнату постояльца и обнаружил его бездыханным

      32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

      Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

      Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

      В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

      Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

      Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

      В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше