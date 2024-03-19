Расправившийся с мужчиной из мести россиянин получил 11 лет колонии

Житель Новосибирска получил 11 лет колонии за убийство из мести

В Новосибирске суд приговорил местного жителя Сергея Олейника к 11 годам колонии за жестокую расправу над мужчиной в 2021 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Олейник рассказал в зале суда, что расправился с Андреем Тырышкиным, выстрелив ему в голову из обреза. Преступление было совершено из мести. Тырышкин якобы угрожал знакомой Олейника и требовал у нее деньги. Суд обязал Олейника выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье Тырышкина.

Преступление было совершено 18 июня 2021 года в поселке Новосибирской области. Соседи рассказали, что видели, как вечером к дому Тырышкина подъехал неизвестный автомобиль. Камеры видеонаблюдения показали, что в дом мужчины зашли четверо. Один из них нес в руках оружие, похожее на обрез. Они вытолкали Тырышкина на улицу, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя пару месяцев правоохранители обнаружили его тело.

Сестра Тырышкина получила тело брата без головы. Позже выяснилось, что голова была необходима следствию в качестве вещественного доказательства. Женщина рассказала, что опознать брата родственники смогли только по ногам. Полицейские обещали передать голову родственникам после оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что суд в Башкортостане арестовал 30-летнего жителя Зианчуринского района, который подозревается в избиении своей 85-летней бабушки и помещении ее тела в морозильную камеру.