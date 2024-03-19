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14:30, 19 марта 2024Экономика

Россия резко нарастила ввоз вина из Грузии

Поставки вина из Грузии в Россию выросли в 1,5 раза в январе-феврале

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

По итогам января-февраля 2024 года поставки вина из Грузии в Россию выросли в 1,5 раза (на 54,3 процента больше) в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня около 13,2 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.

Доходы грузинских экспортеров от поставок вина на российский рынок за первые два месяца этого года составили 35,9 миллиона долларов. Для сравнения, за тот же период 2023-го в Россию из Грузии было поставлено 8,5 тысячи тонн на сумму 23,8 миллиона долларов. В результате доля вина в общем объеме экспорта грузинских товаров в Россию достигла уровня в 37,1 процента.

За первые два месяца этого года выросли поставки и других видов продукции. Так, в январе-феврале объемы вывоза из Грузии в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, увеличились на 10,9 процента в годовом выражении и достигли уровня около 30,4 тысячи тонн, следует из данных грузинского ведомства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что по итогам 2023 года Грузия вошла в десятку крупнейших поставщиков игристых вин на российский рынок. Экспортеры из этой страны за 12 месяцев отгрузили алкоголя на общую сумму 2,4 миллиона долларов. По этому показателю их опередили поставщики из Латвии, Италии, Литвы, Польши, Франции и Испании.

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      Анатолий Акулов
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