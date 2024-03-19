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16:31, 19 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрозе вспышки опасной инфекции в Таиланде

Российских туристов предупредили об угрозе вспышки сибирской язвы в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде предупредили иностранных туристов, в том числе россиян, об угрозе вспышки сибирской язвы в королевстве. Об этом пишет портал TourDom.

Существует риск, что опасная инфекция может «перекочевать» на территорию популярной курортной страны Азии из соседнего Лаоса, где зарегистрировано уже как минимум три случая заражения местных жителей.

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Отмечается, что инфицирование произошло из-за употребления ими в пищу сырого мяса крупного рогатого скота и буйвола. Управление животноводства тайской провинции Бурирам распространило экстренное обращение к отдыхающим с призывом соблюдать максимальную осторожность.

Ранее россияне массово пожаловались на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. Уточнялось, что одну из гражданок России, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.

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      Фариза Бацазова
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