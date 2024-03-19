Россиян предупредили об угрозе вспышки опасной инфекции в Таиланде

Российских туристов предупредили об угрозе вспышки сибирской язвы в Таиланде

В Таиланде предупредили иностранных туристов, в том числе россиян, об угрозе вспышки сибирской язвы в королевстве. Об этом пишет портал TourDom.

Существует риск, что опасная инфекция может «перекочевать» на территорию популярной курортной страны Азии из соседнего Лаоса, где зарегистрировано уже как минимум три случая заражения местных жителей.

Отмечается, что инфицирование произошло из-за употребления ими в пищу сырого мяса крупного рогатого скота и буйвола. Управление животноводства тайской провинции Бурирам распространило экстренное обращение к отдыхающим с призывом соблюдать максимальную осторожность.

Ранее россияне массово пожаловались на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. Уточнялось, что одну из гражданок России, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.