Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

Эксперт Максимова призвала обратить внимание на талые воды при выборе дачи

Весна является лучшим временем для покупки загородной недвижимости. Таким мнением с Life поделилась начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Татьяна Максимова.

В весенние месяцы у покупателя есть возможность адекватно оценить предлагаемые варианты. «Снег сошел, и можно понять, насколько влажный участок, стоит ли на нем вода, куда она уходит или не уходит. Летом этого не увидеть», — поделилась эксперт.

По словам Максимовой, приобретшие в летнее время участок россияне могут столкнуться с неприятным сюрпризом, если весной окажется, что талые воды от соседей стекаются именно к их участку.

Кроме того, в весенние месяцы в доме еще работает отопление, поэтому есть возможность проверить, в каком оно состоянии. Также рекомендуется измерить теплопотери в доме, поскольку даже кирпичный дом с толстыми стенами не гарантирует его сохранность. Выяснить, как здание держит тепло, помогут специальные приборы.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал россиянам не приобретать загородные участки с недостроенными домами из-за возможных скрытых рисков.