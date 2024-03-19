Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:29, 19 марта 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самой опасной стране мира

АТОР: россиянам раскрыли стоимость туров в Венесуэлу весной и летом 2024 года

Фото: Bianca Bauza / Unsplash

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Венесуэле, которая считается самой опасной страной мира. Данные о ценах на туры приводят в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, весной 2024 года тур на 11 ночей с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется от 211 тысяч рублей на двоих. А от 220 тысяч рублей можно получить питание «все включено». Гостиницы категории «пять звезд» обойдутся от 235 до 266 тысяч рублей.

В летнем сезоне цены не сильно отличаются — отель с тремя звездами на 11 ночей будет стоить от 233 до 243 тысяч рублей.

В январе посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил об отсутствии русофобии в популярной курортной стране. По словам Веласкеса, путешественников из России в стране принимают с распростертыми объятиями и чувством братства.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

      Блогерша отправилась в трущобы Мумбаи и подверглась жесткой критике в сети

      В МИД России прокомментировали высылку сотрудника посольства из Молдавии

      Взорвавшего петарду на избирательном участке россиянина отправили под арест

      В Одессе против женщины возбудили уголовное дело за поддержку СВО и задержали

      На Украине признали за собой репутацию страны-коррупционера

      Названа причина смерти тренера «Салавата Юлаева» в США

      В Евросоюзе обсудят использование доходов от российских активов для Украины

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самой опасной стране мира

      Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше