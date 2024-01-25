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16:04, 25 января 2024Путешествия

В популярной курортной стране раскрыли истинное отношение к русским

Посол Венесуэлы в Москве заявил об отсутствии русофобии в курортной стране

Фото: Edwin Montilva / Reuters

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил об отсутствии русофобии в популярной курортной стране. Истинное отношение жителей республики к русским он раскрыл на круглом столе по теме «Устойчивый туризм: Латинская Америка», передает ТАСС.

По словам Веласкеса, путешественников из России в стране принимают с распростертыми объятиями и чувством братства. Он также пообещал обеспечить безопасность туристам, чтобы те не ощущали себя в «туристическом гетто».

Ранее в аэропорту острова Маргарита, Венесуэла, ввели особые правила продажи алкоголя в дьюти-фри из-за пьющих россиян. В авиагавани курорта российским туристам при покупке спиртного выдают талоны, а сами бутылки изымают. Получить покупку можно только во время посадки в самолет, предъявив талон.

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      Зарина Дзагоева
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