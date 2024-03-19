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07:04, 22 марта 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать один вид стройматериалов

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на обои вырос на 104 процента

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В марте 2024 года спрос на покупку обоев в России вырос более чем вдвое относительно аналогичного периода 2023-го. О том, что граждане фактически бросились скупать один вид стройматериалов, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Специалисты отметили, что в среднем по стране спрос на обои в марте текущего года увеличился на 104 процента. Наибольший интерес к этому товару за последний год проявляют жители Екатеринбурга и Краснодара — в этих городах данный показатель взлетел на 200 процентов. Кроме того, обои активно покупают в Новосибирске (плюс 163 процента по сравнению с мартом прошлого года), Москве (плюс 124 процента) и Петербурге (плюс 107 процентов).

Кроме того, эксперты выяснили, что продажи товаров в категории расходников и вспомогательных товаров для стройки и ремонта по России выросли на 44 процента. Лидерами по спросу в этой категории оказались челябинцы (плюс 205 процентов), новосибирцы (плюс 89 процентов), москвичи (плюс 70 процентов) и нижегородцы (плюс 52 процента).

Ранее в марте стало известно, что россияне бросились скупать семена растений и грунт для дачи.

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      Полина Кислицына
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