Россияне высказались о результатах выборов президента

ВЦИОМ: 83 процента россиян считают, что выборы президента прошли честно

В 2024 году рекордное число россиян — 65 процентов — сочли результаты выборов президента страны достоверными, а также соответствующими волеизъявлению избирателей. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По его информации, в ходе опроса только 13 процентов россиян заявили о недоверии к результатам выборов, а 14 процентов граждан не знают итоги голосования.

ВЦИОМ отметил, что 72 процента избирателей доверяют результатам выборов, причем 54 процента их них — полностью доверяют.

С 15 по 17 марта в России прошли трехдневные выборы президента. После обработки всех протоколов действующий глава государства набрал 87,28 процента голосов. На второй строчке с 4,31 процента голосов оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов. В пользу кандидатуры Владислава Даванкова высказались 3,85 процента избирателей. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3,2 процента голосов.