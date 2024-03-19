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17:56, 19 марта 2024Россия

Россияне высказались о результатах выборов президента

ВЦИОМ: 83 процента россиян считают, что выборы президента прошли честно
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

В 2024 году рекордное число россиян — 65 процентов — сочли результаты выборов президента страны достоверными, а также соответствующими волеизъявлению избирателей. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По его информации, в ходе опроса только 13 процентов россиян заявили о недоверии к результатам выборов, а 14 процентов граждан не знают итоги голосования.

ВЦИОМ отметил, что 72 процента избирателей доверяют результатам выборов, причем 54 процента их них — полностью доверяют.

С 15 по 17 марта в России прошли трехдневные выборы президента. После обработки всех протоколов действующий глава государства набрал 87,28 процента голосов. На второй строчке с 4,31 процента голосов оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов. В пользу кандидатуры Владислава Даванкова высказались 3,85 процента избирателей. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3,2 процента голосов.

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      Анастасия Яланская
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