Россиянин отправился в джунгли одной из самых опасных стран мира и пропал

Shot: путешественник из России пропал в джунглях Колумбии

Российский путешественник Владимир Косаров пропал в Колумбии, которая считается одной из самых опасных стран мира. Он не выходит на связь уже два месяца, пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в последний раз Косаров связывался с близкими 25 января, когда был в городе Капургана. Оттуда он отправился в джунгли и собирался добраться до Панамы через Дарьенский пробел — неосвоенную местность на стыке Северной и Южной Америки, где нет автомобильных дорог и связи.

На этой территории встречаются только местные племена, члены наркокартелей и нелегальные мигранты, которые пытаются добраться до США. Косаров планировал преодолеть Дарьенский пробел за пару недель, но вестей от него до сих пор не было.

Друзья путешественника обратились за помощью в российское диппредставительство в Колумбии. Они уточнили, что настоящая фамилия россиянина — Комаров.

Как пишет Shot, мужчина путешествует уже шесть лет. За это время он жил в Камбодже и нескольких странах Латинской Америки.

Ранее пара американских туристов бесследно исчезла во время круиза на яхте по Карибскому морю. Их судно нашли разграбленным, там были следы крови. К исчезновению людей могут быть причастны трое заключенных, сбежавших из тюрьмы в Гренаде.