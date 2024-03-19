Россиянин получил 11,5 года колонии за нарколабораторию в бане

На Урале суд дал 11,5 года колонии мужчине за нарколабораторию в бане

Режевской городской суд приговорил 31-летнего уроженца Курганской области к 11,5 года лишения свободы за нарколабораторию в бане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В суде он полностью признал вину. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.



По данным следствия, в поселке Крутиха полицейские выявили нарколабораторию в ночь с 16 на 17 декабря 2022 года после пожара. Хозяин дома скрылся с места происшествия, забрав с собой часть готового наркотика. Правоохранители установили, что мужчина приобрел оборудование и химические реактивы, с помощью которых смог приготовить не менее 565 граммов наркотического средства для дальнейшей продажи. Впоследствии в Тюменской области оперативники смогли задержать его. Там он также занимался наркопроизводством.

Ранее сообщалось, что в Смоленске полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона с 15 килограммами готового к сбыту наркотика.