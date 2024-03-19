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19:00, 19 марта 2024Силовые структуры

Россиянин ранил ножом троих знакомых во время драки из-за долга

В Подмосковье мужчина ранил ножом троих знакомых во время драки из-за долга
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Королеве Московской области 26-летний мужчина ранил ножом троих знакомых, которые пришли к нему домой за долгом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, россиянин не мог вернуть знакомым деньги, из-за чего те пришли к нему в квартиру на Садовой улице и устроили драку. Во время нее хозяин дома достал спрятанный нож и им нанес гостям удары. После этого мужчина выбежал на улицу и попросил прохожих вызвать скорую помощь и полицию. Одному из потерпевших понадобилась госпитализация.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу в ресторане и ранил одного из гостей.

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      Илона Палей
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