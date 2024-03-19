Россиянин устроил стрельбу в ресторане и ранил одного из гостей

В петербургском ресторане обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и ранившего одного из гостей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

Как уточняет ведомство, все произошло в заведении на Московском проспекте. По факту обнаружения мужчины с огнестрельными ранениями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, задержанным оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал денежный долг.

Ранее в Омске военный решил защитить мать и устроил стрельбу в подъезде. Его приговорили к двум годам колонии за ранением соседки.