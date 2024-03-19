Россиянка обматерила и пнула ногой беременную женщину на курорте Таиланда

Thai PSB World: россиянку обвинили в нападении на беременную женщину на Пангане

Российскую туристку обвинили в нападении на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности, на курортном острове Таиланда Пангане. Об этом пишет Thai PSB World.

По данным издания, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о нападении россиянки. По ее словам, туристка пришла в принадлежащий ей магазин и отказалась снять обувь перед входом, как ее просили, а вместо этого начала кричать и материться. Когда дебоширке сообщили, что ей не рады, и попросили уйти, она якобы пнула беременную хозяйку магазина ногой.

Сначала пострадавшая обратилась за медицинской помощью, а потом — в полицию. Стражи правопорядка пытаются найти россиянку. Уточняется, что в социальных сетях появилось ее изображение, взятое с камер видеонаблюдения магазина.

Ранее другой российский турист ворвался в дом жительницы Таиланда и устроил там дебош. После этого он обвинил тайку в физическом насилии и потребовал компенсацию в размере 100 тысяч батов (250 тысяч рублей).

