Россиянка попыталась организовать покушение на бывшего ради его имущества

В Луганске осудят женщину за подготовку к убийству бывшего сожителя

В Луганске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая решила организовать покушение на бывшего сожителя ради его имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 163 («Приготовление к вымогательству») и 30, 105 («Подготовка к покушению») УК РФ. Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемая договорилась со знакомым о покушении на ее бывшего. За это она пообещала заплатить 3 миллиона рублей. В качестве предоплаты россиянка сразу отдала миллион рублей. Женщина решила пойти на это преступление, чтобы вынудить бывшего оформить на нее принадлежащее ему имущество на сумму около 20 миллионов рублей. Предполагалось, что мужчина сделает это, а потом с ним расправятся.

План не реализовался, потому что ее сообщник рассказал обо всем предполагаемой жертве, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) задержали подозреваемого в покушении на заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева.