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14:05, 19 марта 2024Путешествия

Российская авиакомпания не накормила пассажиров и была оштрафована

Авиакомпания «ИрАэро» не накормила пассажиров и была оштрафована на 20 тыс. руб.

Фото: Viktor Borzyh / Globallookpress.com

Российскую авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров и не разместила их в отеле во время задержки рейса. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, участники отмененного рейса провели в аэропорту Нерюнгри 15 часов. При этом перевозчик не обеспечил людей горячим питанием и напитками и не поселил их в гостинице. Пассажиры составили коллективную жалобу и обратились к прокурору.

Правоохранители возбудили административное дело по статье 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований»). Авиакомпанию обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В отношении другой российской авиакомпании, S7, возбудили дело за продажу авиабилетов по разной стоимости в рамках одного тарифа. Уточнялось, что разница в цене не была обусловлена объемом услуг на борту.

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      Мария Борисова
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