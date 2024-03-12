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10:34, 12 марта 2024Путешествия

ФАС возбудила дело в отношении российской авиакомпании

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской авиакомпании S7. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее выяснилось, что перевозчик продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного тарифа. При этом разница в цене не была обусловлена объемом услуг на борту, дополнительными расходами компании или другими факторами.

«Кроме того, у авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования», — заявили в ФАС.

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Антимонопольное ведомство вынесло предупреждение S7, но авиакомпания не исполнила его и попыталась оспорить. Суд встал на сторону ФАС, поэтому в отношении перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Теперь S7 грозит административный штраф.

Российские авиакомпании жаловались ФАС, что аэропорты необоснованно повышают цены на обслуживание самолетов. Из-за этого рост нерегулируемых сборов с 2017 года в три раза и более превысил накопленную инфляцию.

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      Мария Борисова
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