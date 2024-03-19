Российская модель снялась в наряде без бюстгальтера для иностранного глянца
Российская модель Татьяна Чурбанова снялась для итальянского глянцевого журнала Muse Magazine. Соответствующие снимки появились на официальном сайте иностранного издания.
Так, на одном фото манекенщица предстала в наряде коричневого цвета, состоящем из юбки и топа с открытой спиной. При этом видно, что под топом у нее нет бюстгальтера. Также она сфотографировалась в облегающем прозрачном платье белого цвета, которое было надето поверх боди.
Кроме того, Чурбанова позировала перед камерами в оголяющем тело бюстгальтере, украшенном геометрическими узорами, и юбке с кожаными вставками. Также она показала образ, включающий кожаный топ и юбку люксового бренда Miu Miu.
В сентябре 2023 года Татьяна Чурбанова снялась голой в рекламе марки Lanvin. Модель позировала перед фотографом, прикрыв обнаженные части тела абстрактными конструкциями, которые были выполнены из серебристых балеток.