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12:45, 19 марта 2024Ценности

Российская модель снялась в наряде без бюстгальтера для иностранного глянца

Фото: Eva Baales / Muse Magazine

Российская модель Татьяна Чурбанова снялась для итальянского глянцевого журнала Muse Magazine. Соответствующие снимки появились на официальном сайте иностранного издания.

Так, на одном фото манекенщица предстала в наряде коричневого цвета, состоящем из юбки и топа с открытой спиной. При этом видно, что под топом у нее нет бюстгальтера. Также она сфотографировалась в облегающем прозрачном платье белого цвета, которое было надето поверх боди.

Кроме того, Чурбанова позировала перед камерами в оголяющем тело бюстгальтере, украшенном геометрическими узорами, и юбке с кожаными вставками. Также она показала образ, включающий кожаный топ и юбку люксового бренда Miu Miu.

В сентябре 2023 года Татьяна Чурбанова снялась голой в рекламе марки Lanvin. Модель позировала перед фотографом, прикрыв обнаженные части тела абстрактными конструкциями, которые были выполнены из серебристых балеток.

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      Мария Винар
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