Российская модель снялась голой в рекламе иностранного бренда

Российская модель Татьяна Чурбанова снялась голой в рекламе люксового бренда Lanvin. Соответствующая публикация появилась на странице иностранной марки в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных фото 21-летняя манекенщица позирует перед камерой, прикрывая обнаженные части тела абстрактными конструкциями, выполненные из серебристых балеток. При этом видно, что визажисты решили сделать акцент на естественной внешности девушки, нанеся ей на лицо минимум косметики.

Подписчики восхитились съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Потрясающе», «Икона», «Шикарные снимки», «Невероятная девушка», — высказывались они.

В сентябре 2022 года Татьяна Чурбанова открыла показ Prada, организованный в рамках Недели моды в Милане. Девушка продефилировала на подиуме в сером тренче с объемными плечами, рубашке, облегающих штанах и черных лакированных туфлях на застежке.