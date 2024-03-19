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15:46, 19 марта 2024Экономика

Российские компании нашли способы борьбы с кадровым голодом

Российский бизнес предложил работать с вузами для борьбы с кадровым голодом

Фото: Unsplash

Кадровый голод в ближайшем будущем может усугубиться, при этом проблему нельзя решить за счет повышения заработных плат. Об этом в ходе форума HappyWorkForum руководители крупного российского бизнеса рассказали «Известиям».

Одним из распространенных способов борьбы с нехваткой персонала является закрытие вакансий с помощью сотрудников компании из других подразделений или отделов — это дешевле и быстрее, чем заниматься наймом на открытом рынке. За счет внутренней ротации можно закрыть до 30 процентов позиций, заявила директор по персоналу Росбанка Мария Мосина.

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Руководителям компаний также стоит активнее работать с вузами страны, принимая участие в подготовке кадров, предложил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Зачастую новых сотрудников приходится переучивать из-за разрыва между навыками выпускников и требованиями работодателя. «Это требует больших ресурсов, но если мы хотим получить сильных выпускников, то должны работать над этим вместе с образовательными учреждениями. В том числе преподавать, потому что научить может только практикующий профессионал», — сказал глава компании.

Другим решением может стать изменение гендерного баланса в коллективе, предложил директор компании «Оптиком» Максим Рогожко. Если не хватает соискателей-мужчин, часть их задач можно оцифровать и поручить женщинам. «Сейчас у нас на складе 50 процентов сотрудников — это женщины, а укомплектованность команды на начало года составляла 100 процентов», — добавил он.

Ранее аналитики сервиса доставок Restomania спрогнозировали, что в 2024 году дефицит курьеров на российском рынке может удвоиться и составить 300 тысяч работников. Рост нехватки кадров в этой отрасли стал заметно увеличиваться еще в конце 2023 года. К настоящему времени дефицит курьеров в России оценивается примерно в 140 тысяч человек. В целом по стране в этой профессии задействованы более миллиона человек, уточнили эксперты.

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