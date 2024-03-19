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07:00, 19 марта 2024Ценности

Российские мужчины назвали самую привлекательную часть женского тела с пирсингом

SOKOLOV: пирсинг носа у женщин стал самым привлекательным для российских мужчин

Фото: Unsplash

Российские мужчины назвали самую привлекательную часть женского тела с пирсингом. Соответствующее исследование дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что большинству из 1200 онлайн-опрошенных старше 18 лет нравится наличие пирсинга у собеседника. Так, 90 процентов мужчин и 56 процентов женщин готовы вступить в отношения с партнером, обладающим данным аксессуаром.

При этом наиболее привлекательным у женщин для мужчин стал прокол носа — за него проголосовали 33 процента респондентов. На втором месте оказалась верхняя часть уха, набрав 21 процент, а замкнул тройку микродермал, которому отдали предпочтение 19 процентов участников опроса. Также в пятерку вошли сепутм с 15 процентами и индастриал, получивший 14 процентов голосов.

Согласно исследованию, более 65 процентов опрошенных мужчин и 74 процента женщин не имеют пирсинга на теле.

Ранее в марте российские мужчины раскрыли отношение к уходу за собой. Так, большинство (82,4 процента), ухаживая за собой, использует широкий набор средств: личные шампунь и бальзам-ополаскиватель, гель для душа и пенку для умывания.

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      Алина Гостева
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