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17:19, 15 марта 2024Ценности

Российские мужчины раскрыли отношение к уходу за собой

Большинство российских мужчин тратит на уход за собой до 5 тысяч рублей в месяц

Фото: Unsplash

Российские мужчины раскрыли отношение к уходу за собой. Данные опроса, который провели сервис интеграции мессенджеров Wazzup и бренд мужской косметики White Cosmetics, поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в исследовании приняли участие 1343 респондента в возрасте от 18 до 55 лет и старше из разных регионов страны. Выяснилось, что 47,1 процента опрошенных тратит на свою внешность до пяти тысяч рублей в месяц, 5,9 процента — по семь тысяч, а 29,4 процента считает достаточной сумму, не превышающую тысячи.

При этом большинство (82,4 процента), ухаживая за собой, использует широкий набор средств: личные шампунь и бальзам-ополаскиватель, гель для душа, пенку для умывания и так далее. Тем временем 11,8 процента опрошенных берут то, что есть у жены или возлюбленной, и лишь 5,9 процента применяют одно только мыло.

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Согласно опросу, внешний вид рук тоже не остается без внимания у россиян. В салон на маникюр ходит четверть участников исследования (23,5 процента), а 70,6 процента приводит ногти в порядок самостоятельно. В то же время 5,9 процента мужчин признались, что просто откусывают заусенцы.

Что касается косметологов, похода к ним опрошенные предпочитают избегать. Большинство (70,6 процента) считает, что он им не нужен. Один раз у такого специалиста побывали 17,6 процента, раз в полгода его посещают 11,8 процента.

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      Карина Черных
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