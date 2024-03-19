Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас», — уточнили в ведомстве.
После взлета оператор выводит дрон на цель и производит сброс над объектом противника. После этого фиксирует успешный подрыв боеприпаса, объяснили в МО.
Во время доразведки бойцы выявили еще один наблюдательный пункт ВСУ, который был расположен в гараже. Было принято решение ударить по нему FPV-дроном, заявили в ведомстве.
В начале марта российские артиллеристы ударили по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в районе Тоненького Донецкой народной республики перед штурмом.
Разведывательные коптеры обнаружили замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ. Позже по ним были нанесены точечные удары.