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06:37, 19 марта 2024Россия

Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас», — уточнили в ведомстве.

После взлета оператор выводит дрон на цель и производит сброс над объектом противника. После этого фиксирует успешный подрыв боеприпаса, объяснили в МО.

Во время доразведки бойцы выявили еще один наблюдательный пункт ВСУ, который был расположен в гараже. Было принято решение ударить по нему FPV-дроном, заявили в ведомстве.

В начале марта российские артиллеристы ударили по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в районе Тоненького Донецкой народной республики перед штурмом.

Разведывательные коптеры обнаружили замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ. Позже по ним были нанесены точечные удары.

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      Марина Совина
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