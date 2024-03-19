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10:42, 19 марта 2024Силовые структуры

Российский пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в жену и сына

В Кузбассе 66-летний пенсионер из охотничьего ружья застрелил жену и сына

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Кузбассе 66-летний местный житель выстрелил в 55-летнюю супругу и 27-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 марта пенсионер в доме в Прокопьевске поссорился с членами семьи. Он взял охотничье ружье и выстрелил в грудь сына, а затем в голову жены. Они не выжили.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об аресте россиянина и предъявлении ему обвинения. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления.

Ранее стало известно, что в Уфе суд рассмотрит дело 42-летней местной жительницы, расправившейся с 38-летним сожителем шесть лет назад.

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      Екатерина Кашурникова
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