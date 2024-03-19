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20:34, 19 марта 2024Силовые структуры

Российский таксист начал стрельбу после отказа охранника открыть ему шлагбаум

В Люберцах таксист начал стрелять после отказа охранника открыть шлагбаум у дома

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Сотрудники полиции задержали 33-летнего таксиста, который начал стрельбу около многоквартирного дома в Люберцах после отказа охранника открыть ему шлагбаум. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. В настоящее время он заключен под стражу.

По данным ведомства, ночью злоумышленник подъехал к дому на улице 3-е Почтовое отделение, управляя автомобилем такси, и потребовал охранника открыть ему шлагбаум. Получив в ответ отказ, он начал конфликт, в ходе которого достал из машины предмет, похожий на пистолет, и выстрелил из него в воздух. После произошедшего мужчина скрылся.

Вскоре его задержали сотрудники полиции, в его квартире был найден пистолет.

Ранее в Ленинградской области обнаружили пропавшую машину такси с телом водителя в салоне.

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      Олеся Мицкевич
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