Таксиста с ножевыми ранениями обнаружили в салоне авто в российском регионе

В Ленобласти обнаружили пропавшую машину такси с телом водителя в салоне

В Ленинградской области обнаружили пропавшую машину такси с телом водителя в салоне. Об этом во вторник, 19 марта, стало известно «Фонтанке».

По данным издания, пропавший у одной из служб такси автомобиль Lada Largus был найден в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили внутри салона 64-летнего водителя с ножевыми ранениями груди, шеи и рук.

Следователи возбудили уголовное дело. Вскоре силовики задержали подозреваемого — им оказался 23-летний житель Сланцев. Уточняется, что с конца 2022 года он находится под подпиской о невыезде по делу о краже.

Ранее в Новосибирской области обнаружили без признаков жизни пропавшую женщину и ее пятилетнюю дочь.