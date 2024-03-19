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10:03, 19 марта 2024Силовые структуры

Таксиста с ножевыми ранениями обнаружили в салоне авто в российском регионе

В Ленобласти обнаружили пропавшую машину такси с телом водителя в салоне

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ленинградской области обнаружили пропавшую машину такси с телом водителя в салоне. Об этом во вторник, 19 марта, стало известно «Фонтанке».

По данным издания, пропавший у одной из служб такси автомобиль Lada Largus был найден в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили внутри салона 64-летнего водителя с ножевыми ранениями груди, шеи и рук.

Следователи возбудили уголовное дело. Вскоре силовики задержали подозреваемого — им оказался 23-летний житель Сланцев. Уточняется, что с конца 2022 года он находится под подпиской о невыезде по делу о краже.

Ранее в Новосибирской области обнаружили без признаков жизни пропавшую женщину и ее пятилетнюю дочь.

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      Олеся Мицкевич
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