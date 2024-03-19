Российского коуча для женщин заочно арестовали по обвинению в мошенничестве

Суд заочно арестовал коуча для женщин Дениса Байгужина по обвинению в аферах

Российский суд заочно арестовал коуча для женщин Дениса Байгужина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предположительно, Байгужин скрывается в Турции. Его объявили в розыск.

Мужчина прославился тем, что проводил скандальные женские тренинги и вел YouTube-канал об обольщении мужчин. Сам о себе Байгужин заявляет, что выдает девушек замуж. Однако чаще всего посетительницы его тренингов жаловались на отсутствие результата, а также на разрушенные семьи и судьбы. По их словам, коуч применял на занятиях методы гипноза. В 2010 году мужчина уже был судим за мошенничество.

Ранее Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении срока содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого по статье о мошенничестве.