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17:53, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине заочно обвинили депутата ГД и жену Сергея Миронова за эвакуацию детей

СБУ заочно предъявила обвинение Лантратовой и Варламовой за эвакуацию детей

Фото: Стрингер / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение депутату Государственной Думы Яне Лантратовой, а также супруге лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова Инне Варламовой. Об этом силовое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Поводом для обвинений стала эвакуация Лантратовой и Варламовой новорожденной девочки и двухлетнего мальчика из прифронтового района в Херсонской области. В СБУ сочли такие действия «депортацией» детей.

В отношении женщин были возбуждены уголовные дела. Так как обе они находятся на территории России, СБУ продолжают «комплексные меры по привлечению их к ответственности».

Ранее стало известно о предъявленном СБУ обвинении российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. По версии украинской службы, предприятия бизнесмена, работавшие на территории Украины, поставляли в Россию сырье для производства дронов и ракет.

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      Екатерина Грищенко
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