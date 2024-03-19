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21:05, 19 марта 2024Забота о себе

Назван верный признак неготовности к новым отношениям

Фото: Imani Bahati / Unsplash

Одна безобидная привычка может выдать неготовность человека к новым отношениям, считает секс-коуч Джанет Мартинес. Верный признак того, что прошлая любовная связь еще не забыта, она назвала в беседе с Metro.

По словам Мартинес, если человек все еще проверяет, не ответил ли бывший партнер на сообщение или электронную почту, о новых отношениях говорить пока рано. «Вы не готовы к свиданиям. Недостаточно поработали над собой и подбираете крошки с чужого стола», — уверена она.

Потенциальный партнер, придя на свидание с таким человеком, заметит его тревожность. «Вы постоянно проверяете, думаете о бывшем возлюбленном, он постоянно присутствует в вашей голове. Вы говорите себе: "Так, никаких контактов", блокируете его на день, а потом выносите из черного списка, чтобы посмотреть, нет ли от него сообщений», — описала вероятную ситуацию Мартинес.

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      Александра Лисица
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