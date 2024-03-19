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13:47, 19 марта 2024Мир

Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

Шольц: дискуссии о поставках ракет Taurus смешны с учетом объемов помощи Киеву

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Дискуссии о поставках Германией ракет Taurus смешны с учетом того, какие большие объемы помощи Берлин оказывает Вооруженных силам Украины (ВСУ). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает издание Handelsblatt.

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности (...) Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают», — рассказал политик.

Шольц также напомнил, что Германия оказала помощь Украине общим объемом в 28 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это гораздо больше помощи, оказанной другими странами, и что требования поставлять оружие его «не впечатляют».

Ранее правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в которой состоит Шольц, и оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) выросли в рейтинге немецких политических сил. Отмечается, что обе партии выступают против поставок ракет Taurus.

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      Максим Габриелян
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