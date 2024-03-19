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04:34, 19 марта 2024Мир

Партия Шольца выросла в рейтинге на фоне заявлений о Taurus

Bild: партия Шольца выросла в рейтинге политических сил Германии
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца и «Альтернатива для Германии» выросли в рейтинге немецких политических сил. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Insa по заказу издания Bild.

Поддержка партии Шольца увеличилась на полтора процента, достигнув отметки в 16 процентов (третье место), рейтинг АдГ вырос до 19,5 процента (второе место). Лидирующий в опросах блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) потерял полтора процента поддержки избирателей, получая 29,5 процента. Рейтинг партии впервые за несколько месяцев опустился ниже 30 процентов.

Первые две партии используют мирную риторику в отношении конфликта на Украине и не поддерживают передачу ей ракет Taurus, сказано в статье издания. Опрос проводился с 15 по 18 марта, в нем приняли участие две тысячи человек.

На прошлой неделе Олаф Шольц заявил о страхе граждан перед сторонниками отправки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Это заявление он сделал в ответ на вопрос депутата бундестага о причинах отказа предоставить Киеву этот вид ракет.

Шольц неоднократно ранее отмечал, что Германия не намерена поставлять Taurus на Украину. По его словам, потенциальная отправка ракет большой дальности стране предполагала бы участие немецких военных в конфликте, а это исключено.

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