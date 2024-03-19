Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 19 марта 2024Россия

Система ПВО сбила беспилотник над российским регионом

МО РФ: система ПВО сбила БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Российское оборонное ведомство назвало запуск БПЛА попыткой провести террористическую атаку. Уточняется, что дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в МО.

Материалы по теме:
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
Сегодня
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Также, как ранее рассказывали «Ленте.ру» местные жители, с 12 марта под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины находится город Грайворон в Белгородской области с населением шесть тысяч человек.

По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители сообщают, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Появились кадры поражения украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

      Путин заявил о провале попыток прорыва диверсантов через границу России

      В Латвии пожелали России стратегического поражения на Украине

      Российская авиакомпания не накормила пассажиров и была оштрафована

      Глава Пентагона пообещал помочь Киеву фразой «США не позволят Украине пасть»

      Боррель заявил о планах закупать оружие ВСУ за счет доходов с российских активов

      Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

      Раскрыта 86-летняя загадка биологии

      В Дании выступили против участия в турнирах российских киберспортсменов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше