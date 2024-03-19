Система ПВО сбила беспилотник над российским регионом

МО РФ: система ПВО сбила БПЛА в небе над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Российское оборонное ведомство назвало запуск БПЛА попыткой провести террористическую атаку. Уточняется, что дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в МО.

Также, как ранее рассказывали «Ленте.ру» местные жители, с 12 марта под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины находится город Грайворон в Белгородской области с населением шесть тысяч человек.

По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители сообщают, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.