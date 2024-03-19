Снятая с рейса телеведущая обвинила авиакомпанию в расизме

BBC: снятая с рейса телеведущая Шамисо Мосака обвинила авиакомпанию в расизме

Южноафриканская телеведущая Шамисо Мосака, которую сняли с рейса из-за «недисциплинированного» поведения, обвинила авиакомпанию в расизме. Об этом пишет BBC.

Нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании CemAir из Дурбана в Йоханнесбург, ЮАР. По данным источника, из-за того, что ведущая музыкального канала MTV Base South Africa отказалась соблюдать правила безопасности, пилоты были вынуждены остановить уже работавшие двигатели самолета, и рейс был задержан на 90 минут.

Мосака опубликовала видео инцидента в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), после чего оно широко распространилось в социальных сетях. На попавших в интернет кадрах полицейские просят пассажирку покинуть самолет, но она отказывается сделать это, пока они не пообещают забронировать ей билеты на другой рейс. Экипаж авиакомпании отклоняет эту просьбу.

Телеведущая заявила, что ситуация имеет расовую подоплеку, поскольку, по ее мнению, бортпроводники не смогли внятно объяснить, что она сделала не так. Однако представители перевозчика отвергли эти обвинения, пояснив, что Мосаку сняли с рейса из-за игнорирования правил авиакомпании.

Ранее номинированная на музыкальную премию «Грэмми» певица Бобби Сторм решила спеть в самолете и спровоцировала скандал. Бортпроводник попросил ее занять свое место и помолчать, после чего певица повернулась к попутчикам и начала рассказывать им историю своей жизни.