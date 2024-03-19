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09:15, 19 марта 2024Из жизни

Знаменитый маньяк Бикини-киллер рассказал о своем главном сожалении

79-летний маньяк Чарльз Собрадж назвал свое главное сожаление в жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Маньяк, известный под прозвищами Змей и Бикини-киллер, стал героем нового документального фильма и рассказал о главном сожалении в своей жизни. Об этом пишет Daily Star.

Француз Чарльз Собрадж был освобожден из непальской тюрьмы в декабре 2022 года. Там мужчина провел почти 20 лет за расправу над парой туристов в Катманду, совершенную в 1975 году. Следователи считают, что на счету Собраджа может быть более 20 жизней туристов, однако он всегда отрицал свою причастность к преступлениям. В 1970-1980-х годах злоумышленник втирался в доверие к пострадавшим, травил их наркотиками, а потом грабил. Преступления он совершал на территории Таиланда, Непала, Индии и других стран Азии.

В новом фильме телеканала Channel 4, премьера которого состоится во вторник, 19 марта, 79-летний Собрадж пообещал опровергнуть все обвинения против себя. Он также сказал, что больше всего сожалеет из-за ухода из жизни своей сообщницы и возлюбленной Мари Леклер, которая болела раком. «Это не обнаружили именно потому, что она была со мной. Это то, о чем я буду жалеть до конца дней. Мне очень жаль… потому что она была очень хорошим человеком», — заявил знаменитый преступник.

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При этом автор фильма, профессор-криминалист Пол Бриттон заявил, что власти должны очень внимательно следить за Собраджем, несмотря на его преклонный возраст и раскаяние. «Не забывайте, что в основном он охотился на уязвимых женщин (…) Я думаю, этот человек представляет серьезную реальную опасность», — заявил Бриттон.

В декабре 2022 года сообщалось, что Собрадж собрался подать в суд на стриминговый сервис Netflix. Возмущение преступника вызвал мини-сериал «Змей» о нем, вышедший 1 января 2021 года.

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      Никита Савин
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