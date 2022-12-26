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21:05, 26 декабря 2022Из жизни

Вышедший из тюрьмы серийный убийца Бикини-киллер решил засудить Netflix и Непал

Серийный убийца Чарльз Собрадж, отсидевший 19 лет, подаст в суд на Netflix и Би-би-си

Фото: Reuters

Вышедший на свободу знаменитый мошенник и серийный убийца Чарльз Собрадж, известный под кличками Змей и Бикини-киллер, подаст в суд на видеосервис Netflix, телеканал «Би-би-си» и государство Непал. Об этом сообщает Daily Mail.

Отсидевший в непальской тюрьме за двойное убийство 19 лет преступник был освобожден 21 декабря. В субботу, 24 декабря, он прилетел из Катманду в Париж. Адвокат Изабель Кутан-Пейр, представляющая интересы Собраджа, заявила, что он первым делом подаст в суд на Netflix и «Би-би-си» за клевету. Возмущение 78-летнего преступника вызвал мини-сериал «Змей», вышедший 1 января 2021 года.

По словам Кутан-Пейр, Собрадж решил засудить компании после того, как посмотрел фильм о себе. Ему не понравилось качество сериала, а 70 процентов показанного на экране он назвал «абсолютным враньем».

Кроме того, Бикини-киллер планирует подать иск к государству Непал, где он был задержан в 2003 году и осужден на пожизненное заключение. «Он был неправомерно осужден по делу, сфабрикованному непальской полицией по подложным документам», — заявила представительница Собраджа.

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Собрадж приобрел печальную славу в 1970-х годах, когда занимался воровством и мошенничеством в странах Азии. Считается, что он убил от 12 до 20 человек в 1975-1976 годах. Чаще всего жертвами Собраджа становились сообщники, угрожавшие выдать его полиции. Свое прозвище Бикини-киллер он получил после того, как был уличен в причастности к смерти шести девушек на пляжах Таиланда. Все они носили раздельные купальники. Большинство жертв Собраджа скончались от передозировки наркотиков, и он всегда утверждал, что их смерти были случайными.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Непала постановил освободить 78-летнего Чарльза Собраджа в связи с его возрастом. Преступник был приговорен к пожизненному заключению в 2003 году, однако в Непале этот срок обычно ограничивается 20 годами.

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Никита Савин
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