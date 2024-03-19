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15:23, 19 марта 2024Путешествия

Сотрудник отеля пришел убрать комнату постояльца и обнаружил его бездыханным

Daily Mail: туриста нашли бездыханным в апарт-отеле на острове Гран-Канария

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Сотрудник апарт-отеля на испанском острове Гран-Канария пришел убрать комнату постояльца и обнаружил его бездыханным. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, туриста нашли с травмой головы, полученной в результате падения или удара. Следователи отметили, что на месте происшествия обнаружены признаки насилия. На момент прибытия полиции в комнате находился друг постояльца, который приехал на отдых вместе с ним.

Подробности произошедшего не раскрываются. Известно лишь, что туристу было 33 года.

В марте сообщалось, что 79-летний пенсионер из Ирландии отправился в отпуск в Мексику вместе с 75-летней женой и нашел ее бездыханной в номере отеля. Он сразу вызвал скорую помощь, однако спасти пожилую женщину не удалось.

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      Зарина Дзагоева
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