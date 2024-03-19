Советник Пушилина высказался о создании санитарной зоны на Украине
Если обстрелы российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжатся, то украинские войска придется отодвинуть не менее чем на 250 километров вглубь страны, это и будет санитарной зоной. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.
«Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника», — заявил Гагин.
Еще одним вариантом развития событий советник главы ДНР назвал добровольный отход украинских войск от российских границ на 250 километров, что соответствуют радиусу действия самого дальнобойного оружия в арсенале ВСУ.
«Либо наши войска обеспечивают это силой. И речь идет не только о Харьковской области. Территорией Российской Федерации являются ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — отодвигать границу нужно будет от границ этих субъектов», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что российские войска могут создать на территории Украины санитарную зону, которая будет непреодолима для любых средств поражения.