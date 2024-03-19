Советник Пушилина высказался о создании санитарной зоны на Украине

Гагин: санитарная зона должна быть отодвинута вглубь Украины на 250 километров

Если обстрелы российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжатся, то украинские войска придется отодвинуть не менее чем на 250 километров вглубь страны, это и будет санитарной зоной. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника», — заявил Гагин.

Еще одним вариантом развития событий советник главы ДНР назвал добровольный отход украинских войск от российских границ на 250 километров, что соответствуют радиусу действия самого дальнобойного оружия в арсенале ВСУ.

«Либо наши войска обеспечивают это силой. И речь идет не только о Харьковской области. Территорией Российской Федерации являются ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — отодвигать границу нужно будет от границ этих субъектов», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что российские войска могут создать на территории Украины санитарную зону, которая будет непреодолима для любых средств поражения.