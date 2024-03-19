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09:35, 19 марта 2024Бывший СССР

Советник Пушилина высказался о создании санитарной зоны на Украине

Гагин: санитарная зона должна быть отодвинута вглубь Украины на 250 километров

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если обстрелы российских территорий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжатся, то украинские войска придется отодвинуть не менее чем на 250 километров вглубь страны, это и будет санитарной зоной. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника», — заявил Гагин.

Еще одним вариантом развития событий советник главы ДНР назвал добровольный отход украинских войск от российских границ на 250 километров, что соответствуют радиусу действия самого дальнобойного оружия в арсенале ВСУ.

«Либо наши войска обеспечивают это силой. И речь идет не только о Харьковской области. Территорией Российской Федерации являются ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — отодвигать границу нужно будет от границ этих субъектов», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что российские войска могут создать на территории Украины санитарную зону, которая будет непреодолима для любых средств поражения.

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