Советник МО Австрии подвергся критике из-за освещения стороны РФ в конфликте

Советника Министерства обороны Австрии, ученого из Национальной академии обороны в Вене Харальда Хааса раскритиковали из-за попытки понять российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

Хаас опубликовал статью в научном журнале, где осветил другую сторону конфликта, за что подвергся жесткой критике. «Есть все основания полагать, что не Россия, а США представляют наибольшую угрозу для глобальной безопасности и безопасности в Европе», — написал он.

Советник министерства обороны также отметил, что президент России Владимир Путин за последние десятилетия доказал, что «он обладает не только харизмой и волей к власти, но и сильной и настойчивой волей».

По его словам, российскому президенту присущи «страсть, чувство ответственности и чувство меры», именно поэтому его нельзя обвинить в том, что он не «извлек уроки из агрессии Запада, прежде всего США».

Ранее МИД Австрии приняло решение выслать двух дипломатов из страны. Уточняется, что причиной высылки называется их несоответствие дипломатическому статусу.