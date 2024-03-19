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16:52, 19 марта 2024Мир

Стали известны подробности аварии американского беспилотника в Польше

Инспектор ВВС Польши Новак: американский БПЛА не мог упасть из-за сбоя GPS

Фото: Tech. Sgt. Ricky Best / U.S. Air Force / Reuters

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Польши генерал Ирениуш Новак поделился подробностями аварии американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Reaper в Польше и высказал предположение, что беспилотник не мог упасть из-за сбоя сигнала GPS. Слова генерала передает РИА Новости.

«На эту тему было много спекуляций в прессе. Могу сказать, что уже на первый взгляд здесь не идет речь о GPS. Все версии будут тщательно исследованы», — заявил Новак.

По словам генерала, после потери связи с беспилотником контроль над аппаратом безуспешно пытались передать польскому пункту управления, так как румынский пункт, изначально контролировавший БПЛА, «не был в состоянии далее выполнять эти действия». В итоге было принято решение о посадке беспилотника.

Генерал добавил, у военных было четыре с половиной часа на принятие мер. По словам Новака, об аварии «была уведомлена полиция, государственная пожарная охрана, местные органы власти, военная жандармерия».

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Беспилотник удалось посадить в незаселенном месте, которое, по словам польского генерала, было специально предназначено для подобных ситуаций. Новак отметил, что «у каждого военного аэродрома имеется специальная зона, например, незаселенная, лесистая территория», используемая в случае аварийной посадки.

Генерал подчеркнул, что основная ответственность за расследование аварии будет лежать на США, так как упавший БПЛА принадлежит американским ВВС.

Ранее сообщалось, что беспилотник Reaper вышел из строя, находясь над польским аэродромом «Мирославец». В результате он совершил аварийную посадку на северо-западе Польши. Дрон был запущен в рамках плановых учений.

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