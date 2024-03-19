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05:52, 19 марта 2024Мир

Американский БПЛА MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку в Польше. Откуда он взялся и что стало причиной инцидента?

Генштаб Польши: БПЛА MQ-9 Reaper США без связи аварийно сел на северо-западе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper ВВС США вышел из строя, находясь над польским аэродромом «Мирославец». В результате он совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщили в Генштабе республики.

Что случилось

Военные США дислоцировались на базе в районе города Мирославец на северо-западе Польши. Причиной инцидента стала потеря связи американских военных с разведывательно-ударным беспилотником.

Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме «Мирославец», потерял связь с базой

генеральное командование Вооруженных сил Польши

В этот момент дрон был запущен в рамках плановых учений, уточнили в военном ведомстве, поэтому на нем не было никаких вооружений. В связи с информацией об экстренном приземлении БПЛА экстренные службы были приведены в боевую готовность.

Внутренние войска проводят проверку по факту экстренного приземления американского дрона

В результате аварийная посадка дрона MQ-9 Reaper ВВС США состоялась. В генеральном командовании Вооруженных сил Польши уточнили, что все прошло «в соответствии с процедурами» в «оцепленной незаселенной местности».

После 23 часов (после 02:00 мск) в окрестностях «Мирославца» произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве

генеральное командование Вооруженных сил Польши

Теперь место, где совершил посадку беспилотник, охраняется спецслужбами, военная жандармерия проводит проверку.

Характеристики MQ-9 Reaper

Согласно характеристикам, самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах его крыльев достигает 20,1 метра, а грузоподъемность — 2,2 тонны. Он способен развить максимальную скорость до 482 километра в час, дальность полета — 1852 километра. Его могут использовать как для сбора разведданных, так и для спасательных операций и для ударов с высокой точностью по целям на земле и в воздухе.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, в зависимости от поставленных задач, может проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах, а также задействовать лазерный дальномер-целеуказатель. Пятитонный дрон был создан американской компанией General Atomics, он эксплуатируется с 2007 года.

На вооружении у MQ-9 Reaper могут быть ракеты Hellfire, управляемые 227-килограммовые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением и 227-килограммовые авиабомбы GBU-38 со спутниковым наведением. Также допускается оснащение дрона ракетами класса «воздух-воздух».

Уточняется, что несколько MQ-9 Reaper начали совершать регулярные полеты с 12-й авиабазы Военно-воздушных сил Польши «Мирославец», расположенной в 250 километрах от границы с Калининградской областью, еще в мае 2018 года.

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Ранее стало известно, что на территории Польши проводят испытания беспилотников, которые были задействованы военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаках на Крым и другие регионы России. Они были изготовлены американской компанией SpektreWorks и «позднее на территории Польши в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, были произведены окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА», уточнили источники в компетентныхроссийских органах.

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      Александра Синицына
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