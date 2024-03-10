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05:29, 10 марта 2024Мир

Франция решила создать альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Какие государства поддержали эту идею?

Politico: Франция создаст альянс стран ЕС, готовых отправить войска на Украину

Фото: Jouni Porsanger / Globallookpress.com

Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Об этом сообщила газета Politico.

Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином

Politico
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Наиболее открыты для идеи создания коалиции оказались Эстония, Латвия и Литва

Издание Politico уточнило, что большинство стран Европы, в том числе Германия и Чехия, заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Наиболее открытыми для идеи создания коалиции оказались прибалтийские страны, Эстония, Латвия и Литва.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в пятницу, 8 марта, находился в Литве, где встретился со своими прибалтийскими и украинскими коллегами и обсудил с ними возможную помощь иностранных войск в таких областях, как разминирование.

Россия не должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы

Стефан Сежурнеминистр иностранных дел Франции

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что никакая форма поддержки Украины не должна быть исключена.

Во Франции резко раскритиковали идею создания коалиции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал идею официального Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину.

Политик подчеркнул, что у Франции нет общих интересов с антироссийски настроенной Прибалтикой, подобная позиция очень далека от традиционной французской дипломатии.

Филиппо задался вопросом, хочет ли французский лидер Эммануэль Макрон взять на себя инициативу по развязыванию третьей мировой войны.

Давайте остановим этот цирк! Давайте прекратим эту идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны и выберем мир!

Флориан Филипполидер французской партии «Патриоты»

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией, выступая с заявлениями о возможной отправке иностранных солдат на Украину.

Макрон допустил возможность отправки западных войск на Украину

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он отметил, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут, но ничего нельзя исключать. После волны критики он подчеркнул, что его заявления взвешены и продуманны.

Мы, как европейцы, безусловно приближаемся к моменту, когда нам всем нужно не быть трусами

Эммануэль Макронпрезидент Франции
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Польша поддержала призыв Макрона

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

Глава МИД также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию

Радослав Сикорскийглава МИД Польши

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал слова Сикорского безответственными. Он подчеркнул, что реакция России будет жесткой, это должны понимать не только в Варшаве, это должны понимать во всех европейских столицах и в Вашингтоне.

В России призвали Польшу и Францию подумать, к чему приведет отправка западных войск на Украину

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал Сикорского и Макрона подумать и обсудить, к чему может привести отправка западных войск на Украину.

Сенатор напомнил о реакции французского президента на критику его высказываний. Макрон говорил, что фраза "нельзя ничего исключать" не означала фактической готовности отправить войска.

Но всем ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до «сделать». В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?

Алексей Пушковчлен Совета Федерации

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Макрона являются попыткой все больше вовлечь страну в конфликт на Украине. По его мнению, это противоречит интересам французов.

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      Марина Совина
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