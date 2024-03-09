В России ответили на слова Польши о допустимости отправки войск НАТО на Украину

Сенатор Карасин: слова Польши об отправке войск НАТО на Украину безответственны

Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о допустимости отправить войска НАТО на территорию Украины для помощи Киеву в конфликте с Россией безответственны, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление дипломата.

«Сикорскому, видимо, очень нравится идея большого кровопролития или большой войны. Ответственные политики такие заявления не делают. Сикорский хорошо известен как человек, из которого все время вылезает стремление польской элиты затеять большую европейскую, а может быть и мировую свару. Что касается возможной реакции России, она в любом случае будет очень жесткой. Это должны понимать не только в Варшаве, это должны понимать во всех европейских столицах и в Вашингтоне», — сказал сенатор.

Как заявил глава польского внешнеполитического ведомства, отправку солдат Североатлантического альянса в зону украинского конфликта нельзя считать нереальной. «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым», — сказал он. По его мнению, для противостояния России Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Евросоюза могут отправить свои войска для помощи Украине. Он отметил, что окончательный консенсус пока не достигнут, но такой вариант развития событий нельзя исключать. Однако часть западных стран не поддержала идею французского лидера. Власти США, Германии, Великобритании, Нидерландов, а также руководство НАТО исключили отправку подразделений на территорию республики.

