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20:56, 9 марта 2024Мир

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, Франция в процессе этого также углубляет свои отношения с более осторожным Берлином.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в пятницу, 8 марта, находился в Литве, где встретился со своими прибалтийскими и украинскими коллегами и обсудил с ними возможную помощь иностранных войск в таких областях, как разминирование.

«Россия не должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы», — заявил Сежурне на встрече под председательством министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Тот в ответ сказал, что никакая форма поддержки Украины не должны быть исключена.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что западных солдат, возможно, придется отправить на Украину, однако сразу после этого большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу заявили, что у них нет таких планов.

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      Леонид Немов
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