Пушков обратился к Макрону

Пушков: Макрону следует подумать, к чему приведет отправка войск на Украину

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому стоит подумать, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. С таким обращением к политикам в своем Telegram-канале выступил сенатор Алексей Пушков.

«Cоветую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать», — написал сенатор.

Накануне, 8 марта, Сикорский заявил, что не считает идею отправки войск НАТО на Украину невозможной. По его словам, само обсуждение такого предложения Макрона уже оказывает определенное давление на Москву.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Макрону следует заниматься решением проблем собственной страны, а не рассуждать о том, как России решать вопросы Специальной военной операции.