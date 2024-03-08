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07:13, 9 марта 2024Россия

Пушков обратился к Макрону

Пушков: Макрону следует подумать, к чему приведет отправка войск на Украину
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому стоит подумать, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. С таким обращением к политикам в своем Telegram-канале выступил сенатор Алексей Пушков.

«Cоветую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать», — написал сенатор.

Накануне, 8 марта, Сикорский заявил, что не считает идею отправки войск НАТО на Украину невозможной. По его словам, само обсуждение такого предложения Макрона уже оказывает определенное давление на Москву.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Макрону следует заниматься решением проблем собственной страны, а не рассуждать о том, как России решать вопросы Специальной военной операции.

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      Марина Совина
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