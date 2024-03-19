Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:43, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

Спортивного комментатора Василия Уткина реанимировали в течение 16 минут

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врачи дважды пытались реанимировать спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина. Подробности его состояния незадолго до смерти Baza сообщает в Telegram.

Как стало известно изданию, после того, как Уткина доставили в больницу, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за тромбов в организме журналиста произошла остановка кровообращения.

Также отмечается, что медики реанимировали комментатора в течение 16 минут. Его удалось вернуть к жизни, но впоследствии кровообращение снова остановилось. Спасти Уткина не удалось.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин был госпитализирован после того, как у него оторвался тромб. Отмечалось, что в октябре 2023-го у него был диагностирован атеросклероз.

О смерти Уткина стало известно вечером, 19 марта. Комментатору было 52 года.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер комментатор Василий Уткин

      На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

      В ООН прокомментировали заявления об отправке французских войск на Украину

      Минобороны США рассказало о планах по освоению ресурсов Луны

      Промышленности Европы предрекли сокращение

      Россиянин поссорился со знакомым и нанес ему 49 ударов ножом

      Россиянкам перечислили визуально старящие стрижки

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

      Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше