Названа предварительная причина смерти Уткина

Предварительно, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии

Предварительная причина смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии, стало известно Telegram-каналу Mash.

У журналиста оторвался тромб, после чего он был экстренно госпитализирован. Однако врачи не смогли спасти Уткина.

Отмечается, что комментатор страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре 2023 года ему диагностировали атеросклероз. Вес Уткина в то время превышал 200 килограммов, врачи настоятельно советовали журналисту изменить питание и похудеть. По данным Mash, специалисты диагностировали мужчине повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

О том, что Уткин скончался на 53-м году жизни, 19 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов.