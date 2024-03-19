Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:15, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Названа предварительная причина смерти Уткина

Предварительно, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Предварительная причина смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии, стало известно Telegram-каналу Mash.

У журналиста оторвался тромб, после чего он был экстренно госпитализирован. Однако врачи не смогли спасти Уткина.

Отмечается, что комментатор страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре 2023 года ему диагностировали атеросклероз. Вес Уткина в то время превышал 200 килограммов, врачи настоятельно советовали журналисту изменить питание и похудеть. По данным Mash, специалисты диагностировали мужчине повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

О том, что Уткин скончался на 53-м году жизни, 19 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер комментатор Василий Уткин

      В ООН прокомментировали заявления об отправке французских войск на Украину

      Минобороны США рассказало о планах по освоению ресурсов Луны

      Промышленности Европы предрекли сокращение

      Россиянин поссорился со знакомым и нанес ему 49 ударов ножом

      Россиянкам перечислили визуально старящие стрижки

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

      Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

      Ливанов назвал Пугачеву «пузырем на поверхности воды»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше